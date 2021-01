La procace ladra di Rolex incastrata dalle impronte digitali

La donna utilizzava un approccio sexy per distrarre le vittime e sfilare dai polsi i preziosi orologi

Si è conclusa con un paio di manette la carriera criminale di una prosperosa romena 26enne, già nota alle forze dell'ordine, che utilizzava le proprie forme per distrarre facoltosi anziani e sfilare dal loro polso prezosi orologi. Uno dei colpi messi a segno dalla ragazza era avvenuto a Riccione lo scorso 19 luglio quando la vittima era a bordo della propria vettura intenta a parcheggiare in piazza dell'Unità. La 26enne, secondo quanto ricostruito, aveva avvicinato l'anziano con una scusa e sporgendosi dentro l'abitacolo aveva messo in mostra le proprie grazie attraverso il finestrino. Imbarazzato, il guidatore aveva cercato di respingerla nonostante la giovane gli offrisse esplicitamente del sesso continuando ad accarezzarlo. L'automobilista, però, era riuscito ad allontanarla e a ripartire ma dopo alcune centinaia di metri si era accorto che dal suo polso era sparito un Rolex del valore di 10mila euro e insieme al prezioso orologio anche la 26enne si era volatilizzata.

Alla vittma non era rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai carabinieri e i militari dell'Arma, oltre ad acquisire i filmati delle telcamere che sorvegliano il piazzale riccionese, erano riusciti ad individuare le impronte digitali lasciate dalla romena sulla carrozzeria. Grazie all'intervento dei Ris di Parma è stato così possibile dare un nome e un volto alla ladra, risultata residente a Milano, per la quale il pubblico ministero Paolo Gengarelli ha chiesto e ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare. La misura restrittiva è stata eseguita nella mattinata di martedì dai carabinieri della Compagnia di Milano Porta Magenta che, dopo aver individuato la 26enne, le hanno notificato l'arresto e il regime dei domiciliari.