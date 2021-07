La processione in mare rinnova la tradizione della Madonna del Mare

Le condizioni meteo hanno permesso alla storica imbarcazione Saviolina di condurre la processione in mare, seppur in forma ridotta per numero di imbarcazioni a causa delle condizioni marin

Si sono svolte domenica mattina le celebrazioni dedicate alla Madonna del Mare. Le condizioni meteo hanno permesso alla storica imbarcazione Saviolina di condurre la processione in mare, seppur in forma ridotta per numero di imbarcazioni a causa delle condizioni marine. Alle 9.30, dopo la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare alla presenza del sindaco Renata Tosi e delle autorità civili e militari, è così partita la processione in mare a bordo della Saviolina. La giornata di domenica si chiud in serata con la Santa Messa (piazzale del porto, ore 21:15) in onore della Madonna del Mare e presieduta dal vescovo Francesco Lambiasi. Al termine lo spettacolo dei fuochi d’artificio illuminerà di bagliori colorati la notte e concluderà la Festa dedicata a Maria. La Festa della Madonna del Mare è stata promossa e organizzata in collaborazione con il Club Nautico, la Guardia Costiera, la Cooperativa Bagnini e la Consulta del Porto.