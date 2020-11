La protesta dell'edicolante: "Le nuove disposizioni anti-covid mi hanno isolato"

Amara sorpresa, giovedì mattina, per Giuseppe Grossi il titolare del bar-edicola di Ospedaletto che si è ritrovato l'attività isolata in occasione del mercato ambulante. Le nuove regole anti-covid emesse dalla Regione per permettere lo svolgimento delle bancarelle, infatti, prevedono un forte distanziamento. Il Comune di Coriano, quindi, nel recepire il regolamento oltre a predisporre i banchi ha recintato il parcheggio dove si svolge il mercato ambulante. Una soluzione che, però, danneggia seriamente il bar-edicola di Grossi che, oltretutto, è l'unica rivendita di giornali della zona. "Con le bandelle posizionate in questo modo - spiega lo stesso titolare - la mia attività è di fatto isolata e nessuno può entrare o uscire. La mia non è una protesta nei confronti del Comune, sia chiaro, ma con il regolamento restrittivo della Regione che mi impedisce di lavorare. Quella del giovedì era la giornata più importante, a livello di incassi, in un periodo dove un'attività come la mia conta anche i centesimi per andare avanti. Ora, invece, gli affari sono a zero perchè questo isolamento impedisce a tutti di accedere".