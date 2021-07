La protesta salva il capriolo dell'aeroporto: sospeso l'abbattimento

Come nei migliori film la telefonata che ha sospeso, per il momento, l'abbattimento del capriolo intrappolato nell'aeroporto di Rimini è arrivata all'ultimo momento quando le squadre erano già posizionate per intercettare l'animale selvatico. Serata animata quella di mercoledì lungo la recinzione del "Fellini" che segna l'inizio della pista di atterraggio sul lato di Riccione dove, verso le 20.30, un nutrito gruppo di animalisti si è dato appuntamento dopo aver appreso la notizia diffusa nel pomeriggio che annunciava la fine di ogni speranza per il capriolo. La bestiola, da un anno, è rimasta intrappolata all'interno del perimetro dello scalo e con la ripresa del traffico aereo si è reso necessario attivare le procedure per salvaguardare la sicurezza dei voli in atterraggio e decollo. Già alla fine di giugno le doppiette erano pronte a far fuoco ma, in extremis, era arrivato lo stop dopo che la notizia era trapelata facendo levare un coro di proteste da parte degli animalisti. Sulla questione era intervenuto anche il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, che si era impegnato a trovare una soluzione alternativa all'abbattimento.

Tutti i tentativi di catturare vivo il capriolo, purtroppo, si erano rivelati vani. Sia l'uso delle reti che quello dei dardi caricati a sonnifero, infatti, non avevano portato i risultati sperati e mercoledì è così partita la procedura per stanare l'animale e sopprimerlo coi fucili da caccia. Una notizia che ha sconvolto gli animalisti i quali, in poco tempo, hanno organizzato il sit-in per protestare animatamente contro la decisione. Una situazione che, vista anche la pericolosità del tratto di strada interessato dalla protesta partita al tramonto, ha reso necessario l'intervento della polizia di Frontiera, del Reparto prevenzione crimine, della Digos e dei carabinieri. Un centinaio le persone che si sono ritrovate in via Piemonte, proprio all'inizio della pista, per manifestare contro l'abbattimento. Nel corso della serata i telefoni si sono fatti roventi con, dall'altro capo, il presidente Santi e altri amministratori che hanno cercato di mediare per interrompere la caccia. Sul posto è intervenuto anche l'assessore Jamil Sadegholvaad che si è fatto portavoce dei manifestanti. Solo dopo le 22, quando oramai le squadre stavano per entrare in azione e dare il via all'abbattimento, è arrivata la notizia della sospensione per almeno 24 ore durante le quali si cercherà nuovamente di trovare soluzioni alternative all'eliminazione del capriolo.