La provincia si sveglia sferzata dalla Bora, temperature in forte calo

Come annunciato dalle previsioni meteo il primo assaggio d'inverno è arrivato nella provincia di Rimini che, venerdì, si è svegliata sferzata dalla Bora e con le temperature in forte diminuzione. Sulla costa mare in burrasca e raffiche di vento che hanno sfiorato i 70 chilometri all'ora, mettendo a dura prova piante, alberi e copertura, mentre nell'entroterra la colonnina di mercurio non è salita sopra i 5 gradi. Al momento non si segnalano particolari criticità anche se i vigili del fuoco sono impegnati in una serie di interventi per alberi e pali pericolanti ma il meteo dovrebbe migliorare nel corso della giornata.