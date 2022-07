La radio sceglie Rimini per trasmettere in esterna durante l'estate 2022

Per la prima volta Radio LatteMiele decide di trasmettere in esterna e sceglie Rimini, con la chiara intenzione di trasformarsi in megafono della città e delle sue spiagge. La scelta non poteva che essere questa, visti i numerosi punti in comune. Rimini è tra le località più importanti per il turismo familiare e le famiglie sono il principale target di Radio LatteMiele.

A Rimini l’emittente ha messo in campo alcuni dei conduttori più rappresentativi, con il coordinamento artistico di Alan Caligiuri e quello editoriale di Francesco Bianco. L’italianità della città romagnola con la celebre cucina, le spiagge tra le più famose del Mediterraneo e l’ospitalità tipiche della zona, vanno a braccetto con la programmazione tutta italiana della radio. A suggellare la relazione stretta tra Radio LatteMiele e il Comune di Rimini, l’intervista al sindaco della città Jamil Sadegholvaad, nello studio al Bagno 99 Loretta che ospita l’emittente.

Da Rimini vanno in onda due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina. Il primo programma va in onda dalle 11.30 alle 14.00. Un radio show divertente che si chiama Gli Spiaggiati, incentrato proprio sui bagnanti che si trovano sulla spiaggia di Rimini. Giochi, canzoni, momenti di intrattenimento e interviste sempre con un occhio attento a quello che succede lungo il litorale della città. Il secondo programma va in onda dalle 17.30 alle 20.00. Si chiama ApeRiminiamo ed è l’appuntamento ideale per chi voglia arrivare all’aperitivo conoscendo i fatti più importanti della giornata. È il momento giusto per raccontare anche cosa succede in città, con spazio alle iniziative turistiche e culturali dell’estate riminese. Interviste a cantanti italiani e a personaggi e personalità di Rimini fanno da corollario ad ApeRiminiamo con la chiara intenzione di promuovere le migliori intelligenze della città. Il contenitore della domenica va in onda dalle 10.00 alle 13.00. Notizie, interviste con focus sulle attività del giorno festivo per eccellenza a Rimini.