A Cattolica la regina di ghiaccio ha aperto le porte del suo “regno”

La Regina non ha deluso le aspettative. Sabato scorso si sono aperte le porte del suo “regno di ghiaccio” in piazza Roosevelt. Lo show inaugurale ha conquistato i numerosi presenti con giochi di luci e proiezioni su Palazzo Mancini. La riproduzione della Regina stessa, allestita al centro della fontana, ha catturato l’attenzione divenendo il simbolo più fotografato per l’avvio di queste festività natalizie a Cattolica. Il pomeriggio degli eventi ha avuto inizio con la Parata itinerante delle grandi Crystal Wings, le "Farfalle di cristallo" di ParolaBianca che hanno sfilato tra le piazze Primo Maggio e Roosevelt, dove hanno aperto i battenti anche le casine del mercatino. Per l’occasione era presente anche l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, invitato dall’amministrazione comunale.



“Tornare finalmente alla socialità – dice la sindaca Franca Foronchi - è per noi un grande piacere. Abbiamo cercato di creare un calendario di eventi che possa farci trascorrere serenamente questo periodo dell’Avvento, è un'atmosfera che è legata soprattutto a famiglie, bambini e giovani. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alacremente in così poco tempo, e Pritelli Group che ha offerto l'illuminazione dell’albero di Piazza Roosevelt, attorno al quale vi è la tradizione di scambiarsi i regali, ed anche il concerto del 24 notte".



“Una piazza che oggi mi emoziona. Ci siamo insediati come amministrazione ad inizio novembre – dice il vicesindaco, con delega al Turismo ed attività economiche, Alessandro Belluzzi – e credo che in tre settimane siamo stati capaci di organizzare un Natale di alto profilo, elegante e raffinato, un Natale che vogliamo dedicare soprattutto ai bambini perché questa è la loro festa. Ci tengo a sottolineare che in piazzale Roosevelt si potrà ammirare uno spettacolo unico, ogni ora dalle 17 alle 20 vi sarà una animazione diversa. Ringrazio, oltre a tutto lo staff di Palazzo Mancini dei settori turismo ed attività economiche, le associazioni di categoria, i cittadini, la NexTime Eventi che ha curato concretamente il progetto con grande professionalità”.



Aggiunge l'assessore regionale Andrea Corsini: “In questi giorni si stanno accendendo le luci delle città, grandi e piccole, della nostra Regione per iniziare i festeggiamenti di Natale. È quindi un momento di felicità e gioia, vedo qui tante persone, attente, con le mascherine: questo è assolutamente essenziale. Cattolica per l’Emilia-Romagna è una città turistica molto importante ed è bello vedere che non solo durante l’estate ma anche nell’inverno la città si anima per offrire la migliore accoglienza possibile”.