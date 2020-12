La Regione rassicura: "Sul territorio non risultano positivi alla variante inglese del Coronavirus"

Sulla variante inglese del Coronavirus è intervenuta la Regione Emilia-Romagna che, in una nota, ha comunicato che sul territorio non risultano esserci positivi alla mutazione della malattia. I laboratori, comunque, si sono attivati fin da subito sottoponendo a test chi è rientrato ieri dall’Inghilterra. Come stabilisce l’ordinanza ministeriale emanata domenica, le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti le disposizioni ministeriali hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico.