La rigenerazione urbana di Riccione protagonista di un reportage della rivista Ville e Casali

La rigenerazione urbana di Riccione al centro di un'intervista rilasciata questa mattina per la rivista Ville e Casali, la prima rivista di arredamento country living e immobili di prestigio, al giornalista Alessandro Luongo. Al centro dell'intervista che sarà pubblicata sul numero di maggio, un lungo excursus su come dal 2016 sia cambiata la Perla Verde, da un punto di vista della rigenerazione urbanistica, con gli interventi di ristrutturazione di importati alberghi in zona mare e sulla riqualificazione di intere zone della città ad opera del settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione. "Riccione - ha detto il sindaco - con rinnovati strumenti urbanistici ha dato la possibilità agli imprenditori di credere nel nostro brand e quindi investire alzando il livello del target turistico cittadino. Allo stesso tempo, l'amministrazione ha aperto la strada alla riqualificazione investendo nella rigenerazione, grazie anche al settore dell'urbanistica, di aree strategiche della città, di interi viali commerciali che oggi vede nel progetto di San Martino un nuovo capitolo, e negli eventi di promozione come il Natale e il Mare d'Inverno". Il reportage su Riccione di Ville e Casali sarà pubblicato integralmente sull'edizione di maggio con un approfondimento del settore immobiliare con voci specializzate ed autorevoli del territorio. L'intervista sarà anche con testo a fronte in inglese. A giugno sarà anche pubblicata sul sito della rivista villeecasali.com