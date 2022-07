La riminese d'adozione Desislava Kondova nell'ultimo album dei Chigago

Il titolo dell'ultimo album dei Chicago è “Born for This Moment” ed ha visto la luce il 15 Luglio 2022. Uno dei più prestigiosi gruppi al mondo ha scelto una riminese per collaborare alla registrazione del 38esimo album. Si tratta di una delle più grandi violiniste europee, la bulgara Desislava Kondova, trentunenne, da 10 anni naturalizzata riminese e nella medesima città residente. Desislava è stata primo violino in orchestre internazionali come la “Sofia Philharmonic Orchestra”, la “New Simphony Orchestra” e numerose altre ed è considerata in Europa un vero e proprio fenomeno musicale.

Dal classico al pop con il massimo della disinvoltura, collabora da tempo con artisti del calibro di Janey Clewer e Bruce Gaitsch con i quali ha realizzato album interi come co-autrice delle musiche ed esecutrice col suo tocco magico di violino. I due collaborano abitualmente con Madonna (per la quale Gaitsch scrive Isla Bonita), Chicago e Richard Max. La Clewer con Ray Charles, Elton John, Cher, Michael Bolton, Lara Fabian coinvolgendo Desislava in molte delle sue incursioni. Inoltre la riminese nata a Burgas ha scritto numerose colonne sonore per film italiani e bulgari.

Molto fruttifera anche la collaborazione tuttora in corso d'opera con Marc Jordan, cantante e autore dei più grande successi di Rod Stewart, Cher, Chicago e Diana Ross. Conclusasi purtroppo con grande dolore quella con Ken Hesley, mancato un anno fa, cantante e fondatore degli Uriah Heep, cui era molto legata. Nell'album dei Chicago, uscito pochi giorni fa in tutto il mondo, il pezzo di punta di Desislava Kondova è “For the Love” dove il gruppo le ha lasciato carta bianca per il suo “assolo” a livello compositivo. Desislava ha aperto un suo studio di registrazione a Rimini dove realizza le sue composizioni in modalità interattiva con gli artisti internazionali sopra citati.