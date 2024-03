La Riviera si illumina con le Fogheracce per "bruciare" l'inverno e festeggiare la primavera. Venerdì 18 marzo, alla vigilia di San Giuseppe, torna il tradizionale rito che prelude all'arrivo delle bella stagione. Saranno quattro i falò principali di Rimini: quella al Porto e quelle nelle frazioni balneari tra Viserba, Viserbella e Torre Pedrera. A Marina Centro, zona porto canale, un grande falò, preparato da Anthea, si accenderà sulla spiaggia libera e il lungomare sarà animato da un mercatino di generi vari con colorate bancarelle (dalle ore 17 circa). Accensione della fogheraccia ore 21 circa. Per questa solennità il Vescovo di Rimini presiederà la santa messa martedì 19 marzo in Basilica Cattedrale, il Tempio Malatestiano di Rimini, capolavoro del Rinascimento.