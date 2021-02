La Romagna si tinge si bianco: allerta neve, ecco i centimetri attesi

Neve in arrivo dalla pianura alle cime appeninche. L'irruzione di aria fredda di matrice artico-continentale non solo porterà un sensibilr abbassamento delle temperature, ma anche la neve. Quando? Tra venerdì sera è sabato mattina sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla. Si legge nell'avviso: venerdì "sono previste precipitazioni nevose in mattinata sui rilievi centro-occidentali, in estensione nel pomeriggio-sera su tutta la regione. Le precipitazioni, a carattere debole, saranno nevose fino alla pianura sul settore emiliano mentre in Romagna la quota neve sarà intorno ai 300 metri, in abbassamento fino alla pianura nella serata".

Nell'avviso vengono citati anche i quantitativi previsti: "5-10 centimetri tra pianura e collina e tra 15-20 centimetri sulle aree montane. La costa e il ferrarese potranno essere interessati da fenomeni di acqua mista a neve, o brevi nevicate, senza accumuli significativi al suolo". La tendenza è per un'attenzione dei fenomeni. Informa il servizio meteorologico dell'Arpae: "Il nuovo aumento del campo di pressione porterà un periodo stabile, con assenza di precipitazioni e cielo in prevalenza sereno. Le temperature minime continueranno a diminuire fino alla giornata di lunedì, con valori fino a -6 gradi nelle aree di pianura e -9 gradi sui rilievi; tendenza a progressivo aumento a termine periodo. Formazione di gelate notturne e mattutine".