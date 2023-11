La rotonda sul mare dedicata a Lucio Battisti, mercoledì la cerimonia di intitolazione

Mercoledì 15 novembre, alle ore 11.30, avrà luogo la cerimonia di intitolazione a Lucio Battisti della Rotonda affacciata sul mare, antistante Piazzale Fellini, nel cuore della Marina di Rimini. 'Rotonda Lucio Battisti, compositore. 1943-1998' è l'intestazione incisa sulla targa. Durante la cerimonia, che si svolgerà in loco, interverranno Grazia Letizia Veronese, moglie di Lucio Battisti, e il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. “Rimini e i riminesi sono stati orgogliosi di averlo potuto accogliere- dichiara Sadegholvaad-. La comunità riminese vuole omaggiare non solo l'artista, ma anche il suo legame con la città dove scelse di vivere per lunghi periodi”.