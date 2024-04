La Saviolina si prepara a una lunga estate in mare con iniziative e progetti legati alla tradizione marinara riccionese

Intenso carnet di iniziative quest’estate per la signora del mare di Riccione, la storica imbarcazione Saviolina, simbolo della cultura e della tradizione marinara riccionese. La giunta comunale ha approvato il progetto di valorizzazione storica della Saviolina a cura del Club Nautico di Riccione, armatore del lancione, attraverso un ricco programma di iniziative a scopo turistico e di rappresentanza. Saranno tanti, infatti, gli eventi e le manifestazioni a cui parteciperà lo storico lancione riccionese.

Nel periodo tra giugno e settembre la Saviolina prenderà parte alle numerose attività promosse dalla Mariegola, tradizionale e storica associazione formata da tutte le Tenze dell’Adriatico romagnolo, il cui calendario è al momento in corso di definizione. Nei giorni del 13 e 14 luglio, la Saviolina sarà protagonista della festa della Madonna del Mare di Riccione, l’atteso evento che celebra la tradizione marinara dell’Adriatico e della cultura riccionese.

Durante l’evento saranno accolti, già nel pomeriggio di sabato 13 luglio, gli equipaggi delle barche storiche che parteciperanno alla veleggiata lungo la costa. I componenti degli equipaggi saranno poi ospitati a cena sul terrazzo del Club Nautico. Le stesse imbarcazioni, domenica mattina, accompagneranno la Saviolina in mare in occasione della deposizione, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, della corona di fiori in onore della Madonna del Mare.

In seguito di una convenzione tra il Comune di Riccione, il Club Nautico e l’Università degli Studi di Bologna, la Saviolina verrà impiegata nell’ambito del “Laboratorio di Marineria” che si svolgerà all’inizio di giugno in collaborazione con il Comune di Cesenatico – Museo della Marineria di Cesenatico. Il laboratorio, aperto agli studenti universitari, ha lo scopo di approfondire i temi legati all’etnografia nautica, e quello di promuovere, preservare e valorizzare il patrimonio marinaresco dell’Adriatico, sia materiale che immateriale, anche nell’ottica di favorire lo sviluppo di un turismo di alto profilo, consapevole e sostenibile.

La Saviolina potrà inoltre ospitare eventi culturali aperti al pubblico (ad esempio serate di musica o di poesia), e diventare così un palcoscenico sulle acque del porto canale, a mare del ponte di viale D’Annunzio. Per le spese necessarie alla realizzazione delle manifestazioni e per armare l’imbarcazione in occasione di eventi e iniziative, l’amministrazione comunale riconoscerà un contributo al Club Nautico fino a un massimo di 12mila euro.