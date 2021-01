La scelte delle scuole: per le Superiori gli studenti preferiscono i licei

In Emilia-Romagna gli indirizzi più gettonati per i licei sono lo 'Scientifico' tradizionale, seguito dalle 'Scienze Applicate' e dal 'Linguistico', per i tecnici 'Amministrazione, finanza, marketing' seguito da 'Informatica' e 'Meccanica'.

In provincia di Rimini sono stati iscritti alle classi prime delle scuole dell'obbligo 8.607 bambini e ragazzi. Sono i numeri forniti dall'ufficio Scolastico Regionale e così ripartiti: 2.484 famiglie hanno effettuato la procedura di iscrizione alla prima e quindi di scelta della scuola primaria, 3.102 famiglie hanno iscritto i propri figli alla scuola media e altre 3.021 a quella superiore. In totale in Emilia-Romagna sono pervenute quasi 112 mila domande, il 90,8% delle quali inoltrate con la procedura di iscrizione on line senza intermediazione delle segreterie delle scuole, un dato superiore alla media nazionale (83,7%).

Per quanto riguarda la scelta delle scuole superiori, le maggiori preferenze vanno ai licei. In provincia di Rimini 1.638 studenti hanno scelto i licei, 920 gli istituti tecnici e 463 i professionali e la formazione professionale. A livello regionale i licei hanno avuto 19.304 iscrizioni (47,7%, i tecnici 14.546 (36%) e i professionali 6.608 (13,4% a cui si aggiunge il 3% di scelta per la formazione professionale).

In Emilia-Romagna gli indirizzi più gettonati per i licei sono lo 'Scientifico' tradizionale, seguito dalle 'Scienze Applicate' e dal 'Linguistico', per i tecnici 'Amministrazione, finanza, marketing' seguito da 'Informatica' e 'Meccanica'. Per i professionali, infine, il più scelto è l'Alberghiero, seguito dai 'Servizi per il commercio'.