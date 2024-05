La scienza a portata di mano per bambini, ragazzi e famiglie

Proseguono gli appuntamenti del “Progetto Riccione Scuola Beni naturali ambientali culturali” realizzato dal settore Servizi alla persona del Comune di Riccione in coprogettazione con la Società cooperativa “Il Gesto”. La rassegna, ieri al Castello degli Agolanti, ha acceso i riflettori sulla scienza con la realizzazione dello show “Scienzazionale!”.



Bambini, ragazzi e famiglie hanno scoperto una scienza a portata di mano, declinata a livello laboratoriale con lo scopo di avvicinare il grande pubblico alla cultura scientifica tecnologica e artistica. L'evento è stato realizzato da Luca Dori e Matteo Giardini dell'Associazione culturale Next che ha fondato Fosforo: la festa della scienza nelle Marche nel 2011. All'interno del Progetto si è sempre cercato di favorire approcci interattivi e sperimentali per generare conoscenza e ciò è in linea con quanto sostenuto dai promotori dell'evento.