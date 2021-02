La scuola alberghiera "Malatesta" lancia l'evento sulla ripartenza del turismo

L'istituto alberghiero 'S. P. Malatesta' di Rimini ospita un incontro online con le istituzioni locali e regionali sul futuro del settore turistico e sulle opportunità per i propri studenti. Anche perchè "è sicuramente quello che ha subito l'impatto maggiore dalla pandemia di Covid-19", visto che "i dati ufficiali dicono che il 2020 ha visto dimezzarsi i turisti in Italia, e si parla di ritorno ai livelli pre-Covid nel 2023", si spiega, La crisi ha colpito duro anche in Emilia-Romagna, e in particolare a Rimini, che "è risultata la provincia in cui le micro e piccole imprese hanno subito le perdite di ricavi più pesanti (-17,6%)". E anche se "ci sono anche notizie positive", come il rapporto pubblicato dall'agenzia di stampa Bloomberg, secondo cui "intorno alla metà di quest'anno ci sarà una forte ripresa del turismo", e il fatto che Google "abbia scelto l'Italia per il lancio mondiale di 'Hotel Insights', la nuova piattaforma che offre, a costo zero, risorse e formazione per aiutare il settore alberghiero a ripartire", il contesto resta difficile. E "un istituto alberghiero non può non porsi domande su quale sarà il futuro dei propri studenti e come orientare al meglio la loro preparazione". Da qui la decisione della preside Ornella Scaringi di "coinvolgere gli interlocutori istituzionali in un incontro online che si terrà venerdì dalle 9 alle 11.30, intitolato 'Ricominciare da... Rimini'". Saranno presenti Riziero Santi, presidente della Provincia, il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, e gli assessori referenti dei progetti, Maria Giovanna Briganti della Camera di Commercio della Romagna, Patrizia Rinaldis dell'Associazione albergatori Rimini, Valentina Ridolfi e Maurizio Ermeti dell'Agenzia Piano strategico città di Rimini, e l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.