La segnalazione di un cittadino permette di arrestare il ladro di bici

E' stato un passante a dare l'allarme permettendo così agli agenti della polizia di Stato di catturare in flagranza un ladro di biciclette. Il malvivente, nella serata di domenica, era stato visto armeggiare intorno alle due ruote lasciate davanti alla stazione ferroviaria di Rimini per poi tagliare con delle tronchesi la catena di una di queste legata ad un palo. Il personale della Questura è subito intervenuto e, alla vista delle divise, il ladro ha cercato goffamente di disfarsi della catena per poi tentare di far passare la due ruote come la sua ma alla fine non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Perquisito, è stato trovato in possesso delle tronchesi nascoste nel borsello. Arrestato e portato in Questura, dopo una notte in camera di sicurezza è stato processato per direttissima.