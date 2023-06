La serata si trasforma in un incubo, ragazza di 17 anni accusa: "Mi hanno violentata in spiaggia"

Una ragazza di 17 anni, di origini spagnole, sarebbe stata violentata in spiaggia da un ragazzo italiano conosciuto in una discoteca di Rimini. La giovane è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso mentre gli agenti della Polizia di Stato sono al lavoro per individuare il giovane, a quanto sembra maggiorenne, che avrebbe abusato della ragazza iberica.

Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, stando al racconto della 17enne, la ragazza avrebbe conosciuto quello che poi sarebbe diventato il suo stupratore in un locale di Marina Centro dove si era presentata insieme ad un'amica. Da lì i due hanno deciso di appartarsi a pochi passi dal mare, nella zona del porto. Qui il giovane, a quanto pare italiano, avrebbe abusato della ragazza. Le indagini sono in corso

FOTO ARCHIVIO