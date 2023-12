La Sezione Aerea della Finanza di Rimini e il Soccorso Alpino in addestramento congiunto sull'Appennino

Nei giorni scorsi, nella provincia di Bologna, si è svolta un’attività addestrativa congiunta tra la Guardia di Finanza - con le sue componenti specialistiche quali la Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Abetone Cutigliano (PT) e la Sezione Aerea di Rimini - e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (C.N.S.A.S.). L’attività in parola ha avuto luogo nei pressi del Monte “Corno alle Scale”, territorio ad alta vocazione turistica della provincia di Bologna, nel comune di Lizzano in Belvedere, ove sono stati previsti diversi scenari riguardanti la ricerca di persone disperse/scomparse. La sessione di addestramento svoltasi attraverso la simulazione di scenari operativi complessi, ha avuto il duplice scopo di implementare gli standards operativi delle componenti specialistiche, di soccorso alpino e aeronavale della Guardia di Finanza, e di consolidare la collaborazione tra queste ultime ed il C.N.S.A.S., accrescendo la reciproca conoscenza delle rispettive specialità e dotazioni tecniche tra i vari soggetti coinvolti nel sistema locale di emergenza.

L’esercitazione si è sviluppata attraverso l’esecuzione preliminare di un briefing avente l’obiettivo di indicare, sia le corrette procedure di movimentazione da e per l’elicottero, sia quelle di imbarco e sbarco del personale dallo stesso. Sono state altresì illustrate le potenzialità dell’elicottero della Guardia di Finanza MH169A nelle attività di ricerca e soccorso, evidenziando l’importanza dell’utilizzo di sensori quali la termocamera e l’apparato Imsi Imei-Catcher. Durante l’esercitazione sono stati effettuati imbarchi e sbarchi, da e per l’area di ricerca, del personale e delle unità cinofile addestrate per la ricerca di persone disperse in valanga. Sessioni addestrative come queste consolidano i rapporti già instaurati tra Guardia di Finanza e C.N.S.A.S., con il fine di pervenire ad un’ancor più efficace azione sinergica, durante le operazioni di ricerca e soccorso.