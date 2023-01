La sindaca Angelini e la sua giunta aprono le porte dei loro uffici ai riccionesi

La sindaca di Riccione Daniela Angelini e i componenti della giunta comunale comunicano la propria disponibilità a incontrare il pubblico. “Crediamo fortemente nel dialogo con i cittadini - osserva Daniela Angelini -. Le porte di questa amministrazione saranno sempre aperte alla nostra comunità”. Oltre al confronto diretto con la cittadinanza attraverso #Riccionepartecipa, il viaggio nei quartieri della giunta (questa sera l’appuntamento è alle 21 nella Biblioteca di viale Lazio a Riccione Paese), i cittadini avranno la possibilità, fissando un appuntamento, di incontrare direttamente la sindaca e gli assessori.

La sindaca Daniela Angelini (titolare delle deleghe a Turismo, Demanio e Attività economiche) riceve il pubblico in Municipio di viale Vittorio Emanuele II 2 il venerdì dalle 10 alle 12. La vicesindaca Sandra Villa (Scuola, Servizi educativi, Politiche giovanili e Cultura) riceve sempre in Comune il giovedì dalle 15 alle 18. L’assessora Marina Zoffoli (Famiglia, Quartieri, Affari generali e Politiche comunitarie) incontra la cittadinanza dalle 9.30 alle 12 nella sede di via Flaminia 42 (zona San Lorenzo). L’assessore Simone Imola (Lavori pubblici, Infrastrutture, Decoro urbano, Mobilità e Sport) riceve in Municipio il mercoledì dalle 14 alle 17. L’assessore Oreste Capocasa (Polizia Municipale, Protezione civile e Sicurezza) incontra i cittadini in Comune il giovedì dalle 10 alle 12. L’assessore Christian Andruccioli (Urbanistica e pianificazione del territorio, Edilizia, Transizione ecologica, Ambiente e Pnrr) riceve nella sede municipale il mercoledì dalle 14 alle 17. L’assessore Gianluca Garulli (Sanità, benessere, Servizi sociali alla persona e Innovazione tecnologica) incontra il pubblico in Municipio il mercoledì dalle 17 alle 19. Infine, l’assessore Alessandro Nicolardi (Bilancio, Patrimonio, Personale e Partecipate) riceve sempre in Comune il giovedì dalle 15 alle 17.

Per prenotare gli appuntamenti con la sindaca Angelini bisogna contattare Eleonora Chiara Barni al numero 0541608242. Per la vicesindaca Villa e gli assessori Zoffoli e Garulli si può chiamare Nicole Maddalena al numero 0541428815. Per Imola va contattata Paola Po allo 0541608268; per Capocasa va chiamata Roberta Floridi al numero 0541608404. Infine, per Andruccioli e Garulli va contattata Simona Migani al numero 0541608245.