La sindaca di Riccione Daniela Angelini ordina la chiusura delle scuole anche per mercoledì

L'amministrazione comunale di Riccione comunica anche per la giornata di mercoledì, 17 maggio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, gli impianti sportivi all'interno delle strutture scolastiche e i centri diurni. La sindaca di Riccione Daniela Angelini, in accordo con Prefettura di Rimini e Protezione civile, a seguito dell’allerta rossa confermata per domani dalla Regione Emilia Romagna per criticità idrauliche e idrogeologiche, ha firmato una nuova ordinanza per chiudere le scuole.

La sindaca Angelini ribadisce l'invito alla cittadinanza a evitare spostamenti non necessari.