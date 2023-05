"La situazione degli animali in alcuni territori è drammatica nel dopo alluvione"

"In questi giorni le mie ore sono tutte impegnate nel gestire le innumerevoli situazioni di emergenza post alluvione" dichiara Sabrina Saccomanni fondatrice del Comitato Animalista 4Animals. "Nel bacino della provincia di Rimini - prosegue - al di là delle problematiche legate al Rifugio Casa Selvatica a cui ho dato fin dai primi momenti la mia disponibilità a fornire stalli per i loro cani, non ho rilevato particolari criticità. Ottima è stata la prontezza di riflessi del Canile Stefano Cerni e di quello di Riccione nel gestire con rapidità il trasferimento degli animali in strutture più al riparo da eventuali inondazioni. Non si può dire lo stesso per o territori decisamente più colpiti dalle piene e dai conseguenti allagamenti, per questo zone non passa minuti che non venga segnalata un'emergenza. Con il passare del tempo purtroppo sto rilevando anche un numero sempre maggiore di decessi di animali ".

"Purtroppo quando le calamità nazionali si abbattono così violentemente su un territorio - spiega Sabrina Saccomanni - le forze in campo sono quelle e le priorità sono, giustamente, le vite umane in più va aggiunto che i volontari animalisti non sono il più delle volte formati ed autorizzati a muoversi nelle zone rosse ad alto rischio così come gli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco non sempre hanno una preparazione specifica per il salvataggio di animali e, va aggiunto, in una situazione emergenziale hanno priorità diverse rispetto agli animali, per questo, come 4Animals abbiamo deciso di istituire un corso nazionale di formazione per la gestione delle emergenza e delle calamità naturali al fine di creare una squadra di rescue che in caso di eventi estremi possa muoversi sui territori in sicurezza e in parallelo alle operazioni di salvataggio solo per gli animali. Dopo aver creato un team formato sarà mia premura chiedere l'accreditamento alla Protezione Civile così da poter essere legittimati ad operare sul territorio nazionale. Sono già alla ricerca dei profili professionali che potranno svolgere l'attività di formatore e non appena finito il grande lavoro che questa emergenza sta creando partiremo con il processo di creazione del 4Animals Rescue Team. Tragedie come quelle che stiamo vivendo in Emilia Romagna devono essere se non altro utile per imparare e capire le lacune da colmare".