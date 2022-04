La solidarietà del Gurkha Rimini Rugby: raccolta di fondi a favore dei profughi ucraini

Domenica 10 aprile 2022 alle ore 14:30 presso il campo da rugby di Rivabella di Rimini in via XXV MARZO 18, si terrà la partita di rugby valida per il campionato UISP, fra Gurkha Rimini Rugby e San Marino Rugby. Nell’occasione, il Gurkha Rimini Rugby ha aderito alla campagna di raccolti fondi straordinaria in favore delle vittime civili del conflitto russo-ucraina lanciata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), e portata avanti dalla sezione provinciale di Rimini. La campagna rappresenta una naturale e doverosa attività dell'ANVCG in virtù del suo ruolo di rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra riconosciuto per legge in Italia. L'iniziativa si ispira ai valori fondanti del suo statuto ed è in linea con le attività di sensibilizzazione già portate avanti dall'Associazione, in particolare la campagna contro le armi esplosive nelle aree popolate "Stop alle Bombe sui Civili", i cui temi sono ritornati drammaticamente alla ribalta dell'opinione pubblica e dei racconti mediatici proprio a causa del recente conflitto in Ucraina. Il ricavato della raccolta andrà a finanziare progetti di aiuto, sostegno e accoglienza a favore delle civili vittime della guerra inUcraina. Le donazioni potranno essere versate presso il banchetto allestito per l’occasione.