La Sp 15 “Panoramica" riservata esclusivamente a ciclisti, runner e camminatori

Con la “riscoperta” della segnaletica verticale e l’entrata in vigore della nuova ordinanza ad hoc, gran parte della cosiddetta “panoramica” che dalla Marecchiese risale fino alla Rocca Malatestiana di Verucchio sarà riservato nei prossimi mesi alla mobilità lenta nelle ore mattutine della domenica. Un’attenzione per runner, camminatori en plein air e ciclisti diventata oramai tradizione. Dopo la felice sperimentazione 2020, il Comune ha infatti chiesto alla Provincia di Rimini di predisporre ogni anno l’ordinanza relativa alla porzione di Sp 15 ricompresa fra il km 0+750 (civico 2950) e il km 2+680, la n.16 del 5/03/2020.



Intitolata “Diramazione Verucchio. Progetto per l’incentivazione dello sport e del benessere”, la nuova ordinanza N. 104 DEL 28-06-2023 prevede che a partire da domenica 9 luglio e per ogni domenica fino al 29 ottobre fra le 7 e le 12 siano introdotti il senso unico ascendente in direzione mare-monte e il limite di velocità massima consentita dei 30 km/h. Divieto assoluto di transito invece in direzione monte-mare. Anche per i velocipedi quindi. Dai divieti saranno esclusi i veicoli in uso alle forze dell’ordine e di soccorso e quelli utilizzati dal Comune di Verucchio e dalla Provincia di Rimini per i compiti istituzionali.



“Questa sensibilità viene apprezzata molto, ancor più dopo gli anni di Covid che hanno rilanciato ancor più le attività all’aria aperta e amplificato il valore degli spazi aperti. Torniamo quindi a proporre un’iniziativa grazie a cui podisti, ciclisti, runner, nordic walker, famiglie e semplici passeggiatori possano godere in tutta sicurezza di quella strada panoramica porta della Valmarecchia che consideriamo una vera e propria palestra naturale. Tutelando al contempo le esigenze dei residenti. Delle famiglie che vivono lungo la via, in diversi casi persone anziane o bambini piccoli che potrebbero necessitare di visite e assistenza da parte dei parenti” commentano la sindaca Stefania Sabba e la consigliera con delega allo sport Eleonora Urbinati, ricordando come “si intenda fare sempre più di Verucchio una vera Città della Bici”