La spiaggia di Riccione pronta per Pentecoste: si lavora per spianare la duna

Sono iniziati lunedì mattina, dalla spiaggia del porto, i lavori per preparare l'arenile alla stagione estiva con l'abbassamento della duna di sabbia. Le dune di sabbia sul litorale riccionese vengono ripristinate ogni autunno in difesa dalle mareggiate e buttate giù a ogni inizio estate. “Lo scorso anno, i lavori per preparare la spiaggia alla stagione estiva, quando stavano uscendo da un inverno incredibilmente duro a causa della prima ondata di Covid, erano iniziati in 23 aprile. Quest'anno con un grande segno di speranza, invece, siamo decisamente in anticipo, un segnale molto positivo ed incoraggiante - spiega l’assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzi -. Si tratta di lavori di abbassamento della duna e ripristino di luogo pubblico, in collaborazione con le cooperative bagnini di Riccione. Dopodiché ogni bagnino inizierà a mettere a sposto il proprio stabilimento. Anzi in molti hanno già iniziato da qualche settimana vista anche le temperature gradevoli di marzo. Con i lavori di abbassamento della duna diamo anche un segnale positivo ai cittadini e agli operatori turistici, perché vogliamo farci trovare pronti per la Pentecoste”.