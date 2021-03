La squadra di baseball dona uova di Pasqua e sostiene la ricerca di Ail

New Rimini Erba Vita Baseball sostiene Ail Rimini e domenica mattina la presidente Alessia Valducci e il vicepresidente Giacomo Pelliccioni hanno raggiunto il diamante di Riccione per consegnare a tutta la squadra e allo staff tecnico, in preparazione per l’imminente campionato di serie A, un uovo di Pasqua come segno di vicinanza e sostegno a chi ogni giorno è vicino alle persone sofferenti.

“L’iniziativa di Ail Rimini col suo presidente Eduardo Pinto – il commento di Alessia Valducci – ci ricorda che i disagi procurati dalla pandemia si aggiungono ai sofferenti in lotta contro leucemie, linfomi e mielomi. Il mondo dello sport è campione di solidarietà e anche noi abbiamo voluto dare un segnale di solidarietà e vicinanza sia ai sofferenti che alle straordinarie persone che ogni giorno sono loro vicine”.