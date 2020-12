La Squadra mobile mette a segno il più grosso sequestro di stupefacente della provincia

E' il più grosso carico di droga mai sequestrato nella provincia di Rimini e, a stroncare il traffico di stupefacenti, è stato il personale della Squadra mobile della Questura che ha arrestato anche tre cittadini albanesi. L'indagine era partita la scorsa estate quando, a finire in manette, erano stati due fratelli sempre albanesi sorpresi con 1,5 chili di marijuana. La particolarità di quell'arresto era che, gli spacciatori, erano stati trovati in possesso di numerosi sacchi per il sottovuoto facendo così sospettare un traffico più ampio di droga. Svuluppando quegli spunti investigativi, e controllando il territorio, gli inquirenti della Mobile guidati dal vice questore aggiunto Mattia Falso nell'ultima settimana hanno avuto il sentore che stesse per arrivare a Rimini un ingente carico.

Sono stati così iniziati a tenere sotto controllo una serie di veicoli, utilizzati dalla banda, fino a intercettare un'auto sospetta nel tardo pomeriggio di giovedì. Il veicolo, con a bordo due albanesi, si è poi incontrato con un furgone guidato da un terzo connazionale e il gruppo si è quindi diretto nella zona artigianale di Spadarolo per poi fermarsi lungo una strada fuori mano alle spalle di un capannone dove era parcheggiato un camion. Per gli agenti della polizia di Stato era evidente che, dal mezzo pesante, stava venendo scaricato qualcosa e caricato nel furgone degli albanesi e hanno quindi fatto scattare il blitz. Ad essere bloccati sul posto sono stati un 26enne e un 39enne entrambi residenti a Rimini mentre il terzo, un 35enne senza fissa dimora e clandestino in Italia, è stato catturato dopo un breve inseguimento. L'unico a riuscire a fuggire è stato il conducente del camion all'interno del quale, in un doppiofondo coperto da merce regolare, erano stati nascosti i 275 chili di stupefacente.

Si tratta di 160 chili di hashish e 115 di marijuana, confezionati con etichette speciali per le diverse qualità della droga, che rappresentano il nuovo recordo di stupefacenti sequestrati nella provincia. I tre stranieri sono stati arrestati e, sabato mattina difesi dagli avvocati Giuliano Renzi e Cristian Brighi, sono comparsi davanti al Gip per l'interrogatorio di convalida.