"La stazione di Viserba nel degrado, il Comune intervenga": l'appello di Quartiere 5

Il presidente di Quartiere 5 Pro Loco di Rimini Nord, Stefano Benaglia, porta all’attenzione del Comune di Rimini lo stato di degrado in cui versa la parte esterna della stazione di Viserba. "I marciapiedi e i camminamenti sono completamente distrutti. A questo si aggiungono le numerose segnalazioni di inciampi che vengono segnalate dagli operatori e dai cittadini che vivono la zona della stazione".

Benaglia ricorda che la stazione "oggi e per molti mesi a venire, è capolinea della linea Rimini-Ravenna. Questa situazione comporta un afflusso di persone che si trovano in un contesto di degrado visivo ogni volta che giungono al capolinea della tratta ferroviaria. Per questo chiediamo un intervento celere per sistemare i camminamenti e il verde esterno alla stazione, per garantire un’accoglienza decorosa dei pendolari e un miglioramento della vivibilità dell’area circostante alla stazione".