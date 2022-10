La storia d'amore finisce e lui diventa uno stalker, arrestato dopo aver tamponato l'auto della ex

La loro storia d'amore era praticamente finita ma nonostante questo lui, un dominicano 53enne, non si era rassegnato tanto da diventare uno stalker pedinando la ragazza e tempestandola di messaggi. Le condotte dell'uomo sono continuate anche quando la vittima si era rivolta alle forze dell'ordine per denunciarlo e, giovedì 13 ottobre, si è scatenato l'episodio che ha portato l'uomo a finire dietro le sbarre. Secondo quanto emerso il 53enne, ancora ossessionato, ha iniziato a pedinare l'auto della ex fino ad arrivare a San Giovanni in Marignano dove dopo averle tagliato la strada l'ha costretta a fermarsi. Tra i due è nata l'ennesima con la ragazza che è poi riuscita ad allontanarsi e a dare l'allarme ai carabinieri mentre, nel frattempo, lo stalker ha continuato a seguirla. Fermata una seconda volta, per allontanare l'ex fidanzato la vittima ha dovuto usare lo spray al peperoncino col 53enne che risalito in auto ha tamponato due volte il veicolo della donna proprio sotto gli occhi della pattuglia dei carabinieri che stava arrivando. I militari dell'Arma hanno quindi arrestato il sudamericano che, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi, lunedì mattina è comparso davanti al gip per la convalida del fermo. Il magistrato ha quindi disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.