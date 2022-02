La truffa del carro funebre: alla vittima rimane in mano solo un assegno rubato

Quello che all'inizio sembrava un affare si è tramutato in un incubo per il titolare di un'agenzia di onoranze funebri che sarebbe stato truffato da un mago del raggiro il quale, in passato, era riuscito a imbrogliare anche un facoltoso finanziere arabo che aveva voluto comprare due Rolls Royce per un totale di oltre 800mila euro a San Marino. La vittima, che ha denunciato l'intera faccenda, ha raccontato come lo scorso settembre era stato avvicinato da un 40enne di origini napoletane noto nel commercio di auto nuove e usate che gli aveva proposto un business. Il tutto era incentrato sulla vendita di una Mercedes Cls da riconvertire in carro funebre a un prezzo molto interessante. L'imprenditore aveva accettato consegnando al venditore un assegno da 20mila euro a titolo di caparra per poi attendere fiducioso l'arrivo del nuovo mezzo. Secondo la versione della vittima, però, col passare del tempo della Mercedes non c'era traccia e anche il 40enne si era fatto di nebbia. Solo dopo la minaccia di azioni legali, il venditore si era fatto vivo e per rassicurare il titolare dell'agenzia di onoranze funebri gli aveva fatto consegnare un assegno da 28mila euro a garanzia dell'arrivo del vaicolo e che in caso di mancata consegna gli avrebbe fruttato un importo superiore a quanto speso. I giorni sono però passati, diventando mesi, col 40enne che era nuovamente sparito e l'acquirente aveva così deciso di mettere all'incasso l'assegno ma una volta arrivato in banca ecco l'amara sorpresa: il titolo di credito era risultato rubato. Una vera doccia fredda con la vittima che non ha potuto far altro che rivolgersi al suo avvocato di fiducia, Stefano Caroli, per denunciare tutto alla Procura della Repubblica.