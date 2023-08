La Uil incontra il Questore Lavezzaro: "Un confronto sulle problematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza"

Il Segretario Generale della UIL Emilia Romagna Marcello, unitamente al Segretario Generale della CST UIL di Rimini UIL Giuseppina Morolli e al Segretario Provinciale UIL Polizia Laura Casonato hanno incontrato il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro per far il punto sulla situazione del personale della Polizia di Stato riminese. In una nota del sindacato la Uil sottolinea che "il lavoro di tutte le forze dell’ordine è encomiabile, ricordiamo a tutti che tramite il loro lavoro, il più delle volte non valorizzato e sottopagato, garantiscono la sicurezza dei cittadini e dei nostri territori.L’incontro è stato proficuo, ci siamo confrontati su alcune problematiche di carattere generale riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica nella nostra Provincia in particolare di questa stagione estiva un po' strana partita in sordina ma non per questo meno impegnativa per le forze di polizia presenti sul territorio. Nello specifico si è parlato della sicurezza dei Poliziotti, tema molto caro alla confederazione della UIL".

"Nonostante i rinforzi inviati dal Ministero - sottolinea il sindacato - ricordiamo che per la UIL rimangono esigui per un territorio come il nostro che durante la stagione estiva aumenta la propria capienza, inoltre rimarchiamo anche l’importanza dell’apertura dei presidi estivi nei Comuni di Bellaria e Riccione. Non basta il grande sacrificio operato dalle forze dell’ordine, che a volte non pensando alla loro incolumità effettuano interventi gravosi mettendo sempre al primo posto le necessità dei richiedenti il loro aiuto,mettendo a volte a rischio la loro vita. Secondo la UIL a livello nazionale dovrebbero essere fatte scelte più lungimiranti e di buon senso rendendo permanenti i presidi estivi e le risorse assegnate. La UIL ha riconosciuto al Questore ed a tutta la sua Amministrazione il grande impegno e sforzo fatto per tutelare e contemperare i diritti primari dei lavoratori stessi e dei cittadini mettendo in campo tutte le forze disponibili per presenziare ogni iniziativa che riguardi l’ordine e la sicurezza pubblica, arrivando a garantire sino a cinque volanti per turno di servizio. Abbiamo ringraziato il questore anche per la sua disponibilità nel porre ulteriore attenzione alla collaborazione dei nostri operatori del servizio immigrazione con il loro ufficio. L'incontro si è svolto nella massima cordialità e in un clima disteso, si ritiene di aver trovato massima disponibilità e piena condivisione da parte del Questore, la quale a nostro avviso ha dimostrato reale attenzione e sensibilità verso l’incolumità dei poliziotti riminesi e non solo della popolazione".