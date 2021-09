La vernice anti Covid donata al Comune di Verucchio

Qualche giorno fa il Ceo del Colorificio MP Fabrizio Moretti ha donato al Comune di Verucchio 30 litri dell’innovativa vernice “Purifica+” che l’azienda ha sviluppato in collaborazione con il Tecnopolo di Rimini (Università degli Studi di Bologna) e testato nel laboratorio Virology Research Services di Londra dopo essere stata selezionata fra le attività virtuose nell’azione di contrasto al Covid. Il Colorificio MP, oltre ad aver vinto il bando regionale per lo sviluppo di soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia, è una delle 25 imprese innovative selezionate in tutta Italia per il progetto Invest, promosso dal Governo degli Stati Uniti attraverso l’agenzia federale Usaid, United States Agency for International Development, che puntava a supportare il settore privato italiano impegnato in prima fila nella lotta alla pandemia. Questa speciale vernice attiva le sue proprietà al contatto con la luce, anche artificiale, tramite il processo chimico della fotocatalisi e abbatte la carica virale e batterica sulle superfici, riducendo possibili contagi di Covid-19 da contatto.