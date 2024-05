La vice-presidente della Provincia di Rimini e il marito minacciati con una pistola dai rapinatori: "Notte da paura"

Sono stati 20 minuti da incubo quelli vissuti da Daniela De Leonardis, vice presidente della Provincia di Rimini, e dal marito che nella notte tra lunedì e martedì si sono ritrovati due rapinatori armati di pistola nella loro villetta di Torre Pedrera. Un colpo dal bottino cospicuo, 2 orologi di valore, alcuni braccialetti tennis e contanti, il cui ammontare è di oltre 10mila euro oltre al fortissimo spavento di essere tenuti sotto tiro dall'arma. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 2 e, come ricorda la stessa De Leonardis, "Mio marito è stato svegliato da quello con la pistola che gli urlava 'voglio i soldi'. Fortunatamente è rimasto calmo e gli ha chiesto di non farci del male dicendogli che gli avrebbe dato tutto quello che voleva. Io, invece, sono stata bloccato dal secondo rapinatore che mi ha tenuto ferma continuandomi a dire 'non ti faccio del male'".

Resi inoffensivi i padroni di casa, il malvivente armato ha costretto il marito della De Leonardis ad aprire la cassaforte. "Sicuramente ci tenevano d'occhio - prosegue la vice presidente della Provincia - perchè sapevano della presenza di due orologi Rolex. Dopo essersi impossessati dei preziosi e dei contanti sono fuggiti e, per noi, è stata la fine della bruttissima esperienza. Abbiamo chiamato i carabinieri che sono accorsi subito e, allo stesso tempo, ci siamo assicurati che mia figlia che vive al piano terra stesse bene". Secondo quanto emerso, il ladro più giovane si sarebbe arrampicato al primo piano della villetta forzando la finestra della cucina. Una volta nell'appartamento avrebbe quindi preso le chiavi di casa lanciandole al complice che ha così aperto il portone d'ingresso facendo irruzione nell'abitazione.

"E' stata un'esperienza molto brutta - conclude la De Leonardis - ma per fortuna non ci hanno fatto del male e, l'essere rimasti calmi, ha aiutato molto. Erano due stranieri che parlavano con accento dell'est Europa, forse albanesi, quello con la pistola aveva il volto coperto da un cappellino e da uno scaldacollo mentre, il secondo, era molto più giovane e aveva sul viso una sorta di passamontagna. Purtroppo questa è gente che non ha lavoro e viene in Italia per rubare ma, comunque, io voglio tornare a fare la mia vita".

Sulla rapina stanno indagando i carabinieri che, al momento, sono in cerca di indizi per riuscire ad identificare i due malviventi. Gli inquirenti dell'Arma, inoltre, hanno passato al setaccio la zona dell'abitazione della De Leonardis in cerca di telecamere di videosorveglianza che possano aver inquadrato i rapinatori prima e dopo il colpo.