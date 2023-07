La vicinanza di Santarcangelo Festival e dell’Amministrazione comunale ai territori alluvionati

Venerdì 7 luglio la mensa di Santarcangelo Festival ha accolto tre ospiti davvero speciali: i sindaci Michele de Pascale (Ravenna), Enzo Lattuca (Cesena) e Jamil Sadegholvaad (Rimini), presidenti anche delle rispettive Province, alla presenza della sindaca Alice Parma, del presidente dell’associazione Santarcangelo dei Teatri, Giovanni Boccia Artieri, e del direttore artistico di Santarcangelo Festival, Tomasz Kire?czuk. L’invito, lanciato dall’Amministrazione comunale e dal Festival, nasce dalla volontà di testimoniare ai territori più colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio la vicinanza di Santarcangelo e dello stesso Festival, pronti a sostenere nel prossimo futuro le istituzioni culturali e gli operatori del settore che stanno affrontando tuttora le pesanti conseguenze degli eventi alluvionali. Il confronto proseguirà questa sera alle ore 18, quando il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è atteso in piazza Ganganelli per il brindisi inaugurale della 53^ edizione di Santarcangelo Festival.



“L’incontro è stato l’occasione per confrontarci sulle misure per far ripartire la cultura nei territori che più di tutti hanno sofferto l’impatto delle recenti alluvioni” dichiara la sindaca Alice Parma. “Abbiamo scelto simbolicamente la mensa del Festival perché crediamo che il contatto diretto tra gli operatori della cultura e i decisori politici sia il modo migliore per condividere necessità, obiettivi e possibilità di ripartenza. La comunità di Santarcangelo e il suo Festival – conclude la sindaca – sono fin da ora a disposizione degli istituti e degli operatori culturali che hanno bisogno di un aiuto per ripartire”.



Proprio a partire da domani (sabato 8 luglio), non a caso, Santarcangelo Festival ospita presso la tavola rotonda di piazza Ganganelli quattro cene di beneficenza all’insegna della sostenibilità, della consapevolezza e del gusto, a cura dell’associazione Tempi di Recupero di Faenza. I menù e i piatti saranno realizzati da ristoratori e ristoratrici d’eccellenza e accompagnati dai vini di case vinicole delle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna: parte dell’incasso, inoltre, sarà devoluto a sostegno dei territori colpiti dall’alluvione.