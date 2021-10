La videosorveglianza smaschera la ladra di valige nel parcheggio dell'hotel

Sono state le telecamere di videosorveglianza che hanno smascherato una ladra di valige entrata in azione, nella giornata di martedì, nel parcheggio di un albergo di Rimini. Le immagini, infatti, hanno ripreso tutta la scena e i carabinieri sono stati in grado di identificare una 34enne autrice del colpo ai danni di una turista che si era vista portare via i bagagli contenenti monili preziosi e contanti per 2mila euro. Al termine degli accertamenti di rito la donna è stata denuncia a piede libero.