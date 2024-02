Una giornata dedicata al tema dei cambiamenti climatici al parco Oltremare

In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili Milluminodimeno 2024, Oltremare, il Family Experience Park di Riccione del gruppo Costa Edutainment, propone il percorso didattico 'Cambiamenti Climatici'. In linea con la mission del gruppo, il percorso si rivolge alle nuove generazioni parlando di sensibilità ambientale e stili di vita virtuosi in modo efficace e coinvolgente. Il laboratorio trasforma gli studenti in “scienziati”, con la missione speciale di salvare il pianeta dai combustibili fossili per contrastare l’effetto serra. Modulato per raggiungere studenti dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, il laboratorio fa scoprire a ragazzi e ragazze tematiche complesse, quali le caratteristiche dell’anidride carbonica e i suoi effetti sul clima. Grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Leo Scienza, ci saranno anche esperimenti spettacolari per coinvolgere attivamente gli studenti che, attraverso gioco di ruolo e missioni da completare, si avvicinano a temi di essenziale importanza come il risparmio energetico e l’individuazione di fonti di produzione energetica alternative e sostenibili per il futuro del pianeta. Apprezzato da studenti e insegnanti, “Cambiamenti Climatici” è già fra i percorsi più prenotati per la stagione delle gite scolastiche 2024.



Come ogni anno, gruppo Costa Edutainment parteciperà a Milluminodimeno in maniera visibile, spegnendo le insegne esterne di Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica in Romagna, Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi a Genova, e anticipando lo spegnimento delle luci interne dell’Acquario di Livorno, per contribuire alla riduzione dei consumi energetici, in segno di partecipazione e di sensibilizzazione.

I consumi energetici del Gruppo Costa Edutainment

Gli sforzi dell’azienda nel ridurre i propri consumi in tutte le strutture sono proseguiti anche nel 2023, nonostante la piena ripresa delle attività post-pandemia, ed hanno comportato una diminuzione generale di circa il 14% dell’energia consumata (energia diretta e indiretta). In particolare, nel 2023 il consumo di gas è stato ridotto del 25% circa rispetto all’anno precedente. Tale decremento ha comportato una variazione nei consumi di energia elettrica pari al 10%, quindi in misura meno che proporzionale rispetto al calo del gas. Questo è stato possibile anche grazie ad alcune soluzioni di autoproduzione, come l’impianto fotovoltaico di Italia in Miniatura e la progressiva sostituzione delle diverse tipologie di illuminazione con le lampade LED per l’Acquario di Genova e l’Acquario di Livorno.



La CO2 emessa si è ridotta complessivamente del 7% ed è particolarmente significativo l’impegno dell’azienda rispetto alle Garanzie d’Origine dell’energia acquistata: il 100% dell’energia elettrica acquista dal mercato è coperta da Garanzie d’Origine.