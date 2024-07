Laboratori di musica e teatro: le novità del Giocaestate 2024, il centro estivo di Polisportiva Riccione

Una estate ricca di novità per il centro estivo di Polisportiva Riccione, che si arricchisce ogni anno con attività legate non solo alle pratiche sportive. Sono in corso infatti i nuovi laboratori di musica di Giocaestate d’Autore: laboratori dove in ragazzi entrano in contatto con un mondo contraddistinto da strumenti musicali davvero singolari. All’interno del laboratorio, che ha cadenza bisettimanale nel mese di luglio, bambini e ragazzi utilizzeranno sia strumenti costruiti con materiali di recupero quali bidoni e bacchette cinesi, sia strumenti veri e propri, i boom whackers. Un’attività innovativa che stimola il senso del ritmo e la fantasia, all’interno di un percorso corale, guidato da un maestro di musica specializzato.

Nel mese di luglio si svolgeranno, tutti i giovedì, laboratori teatrali per i bambini dai 9 ai 10 anni: libero sfogo alla fantasia attraverso giochi teatrali che favoriscono non solo l’immaginazione dei ragazzi ma favoriscono il legame fra i compagni e la fiducia reciproca. Il frutto delle attività artistiche di Giocaestate d'Autore saranno visibili durante la Grande Festa del Giocaestate, che si svolgerà il 30 luglio.

Giocaestate si svolge fino al 13 settembre presso le strutture di Polisportiva Riccione. Tante sono le promozioni speciali per tutte le esigenze, in una formula settimanale facile da formulare e prenotare. Le promozioni sono personalizzate in base alle necessità di ogni famiglia, con scontistiche vantaggiose per due o più figli e per più periodi di frequenza: orari flessibili e prolungati per tutta la giornata, dal lunedì al venerdì, con il servizio mensa a disposizione di tutti regolato dai consigli del nutrizionisti: i menù sono condivisi nella bacheca esterna del Giocaestate, sugli schermi interni dello Stadio del Nuoto e disponibili anche sul sito www.stadiodelnuoto.it, consultabili dai genitori in qualunque momento.

Il Giocaestate aderisce al Progetto Centro Estivo “Conciliazione Vita-lavoro” che garantisce contributi economici alle famiglie che rientrano nei parametri indicati. Anche quest’anno si attiva la collaborazione di Giocaestate con Family Hotels, club di prodotto specializzato nell’accoglienza delle famiglie in vacanza a Riccione.