“Infanzia, presente!”, al via il secondo ciclo di incontri sul mondo dei piccoli e sull’educazione

Al via, per il secondo anno, “Infanzia, presente! Pensieri, parole e azioni di cittadinanza attiva”, ciclo di incontri sull'infanzia e sull'educazione da marzo fino a maggio.

“Questa iniziativa si rivolge a tutti perché tutti, genitori, insegnanti e cittadini, siamo coinvolti nella crescita delle nostre bambine e dei nostri bambini – spiega l’Assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini – Il ruolo degli adulti è molto delicato nel momento dell’infanzia e questi incontri offrono spunti preziosi per poterlo svolgere con competenza e sensibilità garantendo ai piccoli un ambiente sicuro, stimolante e amorevole. È un evento pensato non solo per i grandi, ma anche per bambine e bambini. Alle conferenze abbiamo voluto affiancare laboratori e giochi attraverso cui dare voce all’infanzia e far esprimere i nostri piccoli. Un grazie a tutti gli esperti e professionisti che hanno reso possibile questa seconda edizione e anche a Stefano Vanni autore dell'illustrazione che ha arricchito il manifesto”.

“Gli appuntamenti, in cui sarà possibile incontrare professionisti di grande spessore e livello educativo, non hanno l’intenzione di parlare di bambini e bambine o sui bambini e sulle bambine – sostiene la coordinatrice pedagogica Monica Mascarucci –. Piuttosto saranno luoghi in cui adulti, genitori, nonni, insegnanti, educatori ed educatrici, cittadini potranno incontrarsi e confrontarsi sul come, in qualità di adulti responsabili, si possa lavorare per garantire ai bambini e alle bambine che abitano questi luoghi, le possibilità migliori per crescere ed esprimere le proprie potenzialità, come persone e come cittadini. Le conferenze sono inoltre affiancate da occasioni più esperienziali da poter vivere insieme in famiglia, opportunità che intendono offrire luoghi educativamente pensati a supportare queste preziose relazioni”.

Gli appuntamenti in programma

Si parte questo sabato, 2 marzo, alle 10 con l’incontro con la pedagogista Emily Mignanelli, al Centro per le famiglie (piazza della Repubblica 16) che condurrà il confronto sul titolo “Per crescere un bambino servono gli adulti”. Il pomeriggio, alle 16.30, sempre al Centro per le famiglie, spazio al laboratorio creativo da 3 a 7 anni “Baby-city” della psicologa Giorgia Signorini. Doppio incontro anche sabato 16 marzo. Si comincia la mattina, alle 10, al Laboratorio di educazione all’immagine (in piazza della Repubblica 15) con la conferenza “Da Bruno Munari al Laboratorio di educazione all’immagine: quando l’arte entra a scuola come ricerca”. A stimolare riflessioni e pensieri l’atelierista metodo Munari e responsabile del Centro Zaffiria Alessandra Falconi. Nel pomeriggio, alle 16.30, nella sede del Laboratorio, Filomena Galvani, atelierista del Centro Zaffiria, animerà il laboratorio per bimbe e bimbi da 5 a 10 anni “Aspettando la primavera”.

Si continua venerdì 3 maggio, alle ore 17, con l’iniziativa per i piccoli da 0 a 6 anni “Leggiamo una storia all’aperto!” tenuta da Lettori Volontari di Nati per Leggere al Centro Culturale Polivalente-Biblioteca comunale. Sabato 4 maggio, alle 15, sempre al Centro Culturale Polivalente si parlerà di “Albi illustrati come strumenti educativi: quali scegliere e come leggerli”. A condurre l’incontro la coordinatrice psicopedagogica, formatrice e supervisora Jessica Omizzolo. Gli ultimi due appuntamenti sono venerdì 24 maggio, alle 17, alla scuola comunale dell’infanzia Ventena (via Carpignola 28) con Christian Mancini, fondatore di Nature Rock che parlerà di “Come educare alla transizione ecologica e alla cittadinanza terrestre”, mentre sabato 25 maggio, alle 10, la seconda edizione saluta e dà appuntamento al prossimo anno con “Esperienze outdoor” (da 2 a 6 anni), che si terrà alla scuola dell’infanzia Ventena e vedrà come protagoniste Insegnanti ed educatrici del corpo docente.

“Infanzia, presente!” è organizzata e promossa dai Servizi educativi del Comune di Cattolica in collaborazione con Centro per le famiglie, Cooperativa "Il maestrale", Centro Culturale Polivalente, Nati per Leggere, Laboratorio di educazione all'immagine e Centro Zaffiria.