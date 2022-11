Ladra manolesta: sfila il portafoglio alla vittima mentre faceva la spesa

E' andata male a una ladra manolesta che, dopo aver sfilato il portagolio alla vittima che stava facendo la spesa, ha tentato la fuga col maltolto ma è stata bloccata dal personale della sicurezza del negozio. Teatro del borseggio è stata l'Ikea di Rimini dove la malvivente, approfittando della distrazione di una cliente, è riuscita ad aprire la borsa della vittima appoggiata al carrello e con una mossa fulminea impossessarsi del portafoglio per poi fuggire cercando di oltrepassare le casse. Le urla della derubata, resasi conto di quello che era successo, ha fatto intervenire l'addetto alla sicurezza che è riuscito a bloccare la ladra. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti con gli agenti che hanno arrestato la donna con l'accusa di furto con destrezza pluriaggravato. Dopo una notte in camera di sicurezza, la ladra è stata processata per direttissima giovedì mattina.