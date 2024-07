Ladri di birre al bar del bicciodromo, con brindisi in piazza. "Il benvenuto dopo soli 15 giorni di lavoro"

Brutta sorpresa per i gestori del bar del Bocciodromo di via Carpi a Riccione. Durante la scorsa notte ignoti hanno distrutto la porta di accesso dell’attività e si sono intrufolati all’interno del locale. Delusi i titolari, che al mattino si sono ritrovati vetri spaccati e porta d’ingresso forzata. Lo sfogo anche attraverso i social: “Abbiamo avuto il buongiorno questa mattina, 15 giorni di attività e abbiamo già avuto il benvenuto”. Piuttosto singolare il furto avvenuto: è stato preso un borsone che si trovava all’interno del bar e sono stati portati via bottiglie di birra e liquori. Non si esclude che si possa essere trattato di un gruppo di giovanissimi, visto che al mattino sono stati trovati cocci, vetri rotti e disordine nell’area tra il bocciodromo e il palasport Play Hall. Dove sono state sicuramente consumate le bevande asportate. Oltre agli alcolici, sono stati rubati 200 euro dal fondo cassa.