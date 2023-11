Ladri di biciclette elettriche e aggressioni: i Carabinieri arrestano due uomini

Nella serata di venerdì i militari della Compagnia Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto due persone. Nel primo caso, per l’ipotesi di reato di furto aggravato, si tratta di un italiano 45enne. Un militare della Stazione Carabinieri di Riccione, libero dal servizio, transitando nei pressi della stazione ferroviaria ha notato un uomo intento a forzare con delle tronchesi il lucchetto di una bicicletta elettrica. Il 45enne è stato prontamente bloccato dal Carabiniere che, con l’ausilio di una pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia prontamente intervenuta, ha provveduto a condurlo in Caserma per le formalità di rito. La bicicletta, del valore di 1.200.00 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

Nel secondo caso è stato arrestato un 35enne albanese per l’ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare i Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno controllato l'uomo che, alla vista dei militari, si sarebbe disfatto di un involucro contenente un grammo di marijuana. Durante le fasi d’identificazione, il 35enne avrebbe assunto un atteggiamento violento, spintonando e offendendo con parole ingiuriose i militari che, nel corso della colluttazione, hanno riportato lievi lesioni. Nella mattinata odierna, entrambi gli arrestati sono stati condotti davanti al Tribunale di Rimini per la celebrazione del giudizio direttissimo.