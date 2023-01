Ladri prendono di mira la villetta del professionista, spariti 2 Rolex da 50mila euro

Colpo da manuale ai danni di un professionista riminese coi ladri che hanno tenuto d'occhio il padrone di casa e, appena questi è uscito per andare a cena al ristorante, sono entrati nella villetta facendo sparire due Rolex da 50mila euro. Il furto in via della Fiera a Rimini è andato in scena lo scorso 3 gennaio e, al suo rientro, la vittima ha trovato l'appartamento a soqquadro coi malviventi che avevano rovistato dappertutto trovando i preziosi orologi all'interno di un comodino della camera da letto. L'uomo ha dato l'allarme, facendo intervenire una pattuglia della polizia di Stato, con gli inquirenti che da un primo sopralluogo non avrebbero trovato segni di scasso coi ladri che hanno agito senza lasciare tracce. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di professionisti che, già da alcuni giorni, tenevano d'occhio il professionista il quale secondo quanto emerso aveva portato a casa solo da poco tempo i Rolex custoditi in una cassetta di sicurezza in banca. Gli uomini della Squadra Mobile, a cui sono affidate le indagini, stanno effettuando accertamenti anche sulle persone più vicine al professionista, dal momento che alcuni duplicati delle chiavi dell'abitazione sarebbero stati rilasciati a collaboratori fidati.