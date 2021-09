Ladri in casa, ora Valentina Vignali vuole ritrovare il suo cane: "Ridatemi il mio Muffin"

Ore di grande apprensione per l'influencer e cestista riminese Valentina Vignali. Come si legge su Today.it, negli scorsi giorni si è smarrito nei pressi del Dejavù, un pub di via dei laghi a Marino (Roma), il suo cane Muffin. Sin da subito l'influencer da oltre 2 milioni di followers ha chiesto aiuto sui social affinché chiunque avesse visto il suo golden retriver la potesse contattare. Un appello che è stato condiviso anche da colleghi influencer ed amici che da diverse ore si stanno spendendo nelle ricerche. Uno su tutti il compagno Lorenzo che, allontanatosi da casa proprio per seguire alcune segnalazioni, al suo ritorno ha avuto una spiacevole sorpresa: ignoti si erano infatti introdotti nella loro abitazione e avevano fatto razzia di borse e gioielli.

A darne notizia è stata la stessa Vignali nel cuore della notte di giovedì. La cestista si trova infatti a Milano per la Fashion Week, ospite dell'amica Nilufar Addati: "Tenetevi tutti i gioielli e borse che vi pare basta che mi riportate il cane" ha dichiarato Vignali convinta che ci sia un nesso tra la sparizione di Muffin e i ladri in casa. Non solo, l'influencer è stata oggetto di attacchi gratuiti da parte di chi l'ha contestata sui social accusandola di essere finta di non aver messo un contatto telefonico su Instagram. Tra le tante segnalazioni arrivate, molte fake, la più attendibile sembra essere quella di una persona che ha notato il cane nella stessa zona dove si è smarrito ed è probabile che si sia infilato in un bosco.