I ladri prendono di mira il canile, porte forzate e soldi spariti

Ladri in azione nel canile comunale di Riccione dove, nella notte tra giovedì e venerdì, i malviventi hanno provocato danni e fatto sparire i contanti presenti negli uffici. Dai primi riscontri pare che la banda abbia prima tagliato la recinzione esterna, facendo anche scappare un ospite a quattro zampe, per poi forzare la porta d'ingresso e dirigersi negli uffici. Dopo aver frugato ovunque, i ladri si sono impossessati dei contati trovati a portata di mano il cui ammontare è ancora in corso di quantificazione per poi fuggire indisturbati. Solo nella mattinata di venerdì, alla riapertura, i responsabili si sono accorti del furto e hanno dato l'allarme ai carabinieri. Sono in corso le indagini per cercare elementi utili ad individuare gli autori del colpo.