I ladri ripuliscono l'hotel della presidente degli albergatori riminesi

Colpo grosso dei ladri che, nella notte tra sabato e domenica, hanno svaligiato l'hotel della presidente degli albergatori riminesi Patrizia Rinaldis. I malviventi sono entrati in azione nella struttura ricettiva di Rivabella e, dopo essersi introdotti negli uffici, hanno puntato direttamente alla cassaforte che conteneva gli incassi degli ultimi giorni. Per aprirla sarebbero riusciti a trovare le chiavi, nascoste in un cassetto, per poi impossessarsi dei 17mila euro in contanti custoditi all'interno e sparire senza lasciare tracce. Solo nella mattinata di lunedì la Rinaldis, rientrando all'hotel Ivano, si è accorta del furto e ha dato l'allarme. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato ma, secondo quanto emerso, nella zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza in grado di aiutare gli inquirenti a identificare gli autori del colpo.