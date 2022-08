Ladri in azione in pieno giorno, svaligiata una villetta

Hanno agito in pieno giorno e a volto scoperto i tre ladri che, nella mattinata di martedì, hanno svaligiato un'abitazione di Santarcangelo. I ladri sono entrati in azione verso le 11 prendendo di mira una villetta di via Cupa dove risiede una coppia di 60enne i il figlio di 22 anni che in quel momento non si trovavano in casa. Dopo aver forzato il cancello d'ingresso, due malviventi hanno divelto la zanzariera di una porta e fracassato il vetro riuscendo così ad entrare nonostante la sirena dell'allarme entrata in funzione. In pochi minuti i ladri sono riusciti ad impossessarsi di alcuni oggetti di valore per poi fuggire in strada dove, ad attenderli, c'era un terzo complice al volante di una Fiat Panda che è poi scappata a tutta velocità. Sebbene i ladri, entrati nell'abitazione, hanno avuto la precauzione di nascondersi il volto con mascherina e occhiali da sole non si sono resi conto che i loro volti scoperti erano già stati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate all'esterno. Il figlio maggiore della coppia, un professionista 32enne, è accorso appena ricevuto il segnale d'allarme ma, i malviventi, erano già spariti. Le immagini delle telecamere sono state consegnate ai carabinieri, ai quali è stata presentata anche la denuncia, con la speranza che gli inquirenti possano risalire agli autori del colpo che oltre a provocare danni ingenti hanno messo a segno un discreto bottino.