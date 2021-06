Ladri in azione al centro commerciale, tre arresti in una giornata

Giornata di lavoro per il personale della polizia di Stato che, tra il pomeriggio e la sera di martedì, ha arrestato tre malviventi tutti che cercavano di rubare nel centro commerciale "Le Befane". Il primo intervento è stato fatto dalla Volante dopo che alcuni passanti hanno dato l'allarme per la presenza di una persona che stava cercando di rubare una bicicletta. Il malvivente, dopo essere riuscito a rompere la catena che assicurava la due ruote ad un palo, è fuggito con la refurtiva. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno controllato le telecamere di videosorveglianza e proprio in quel momento gli occhi elettronici hanno ripreso lo stesso ladro che cercava di impossessarsi di una seconda bicicletta. L'intervento tempestivo ha così permesso di bloccarlo. Ad essere ammanettato è stato un romeno 33enne che, portato in Questura, dopo una notte in camera di sicurezza è stato processato per direttissima.

Il secondo intervento è stato fatto intorno alle 20.15 dove, questa volta, ed essere preso di mira è stato il supermercato. Il personale della sicurezza aveva infatti notato due giovani che, passando per le corsie, avevano arraffato diversa merce nascondendola negli zaini e una volta arrivati alle casse hanno presentato solamente due bibite. Bloccati, sono stati trovati in possesso di cosmetici, creme solari e capi di vestiario per un valore di circa 700 euro. Allertata nuovamente la polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti per arrestare un tunisino 28enne e un algerino 49enne entrambi già noti alle forze dell'ordine. Anche per loro, mercoledì mattina, si è tenuto il processo per direttissima con l'accusa di furto aggravato in concorso.