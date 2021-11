Ladri in azione in Paese, presi di mira un panificio e una rosticceria

Ladri in azione, nella notte tra lunedì e martedì, a Riccione paese dove sono state prese di mira due attività commerciali. I due colpi sono avvenuti in viale Diaz e, dai primi riscontri, ad essere derubati sono stati una rosticceria e un panificio uno vicino all'altro. I malviventi, utilizzando dei sanpietrini, hanno sfondato le vetrine delle due attività e una volta dentro si sono diretti alla cassa per impossessarsi dei pochi contanti lasciati nel cassetto. Una volta prelevato il fondocassa, sono poi fuggiti senza lasciare tracce e solo nella mattinata di martedì alla riapertura dei negozi il colpo è stato scoperto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Perla Verde e, al momento, sono in corso le indagini per cercare di individuare gli autori.