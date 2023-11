Ladri in azione nella notte, presa di mira la sede di Confesercenti

Sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì i ladri che hanno preso di mira la sede di Bellaria della Confesercenti. I malviventi sono riusciti a forzare una porta d'ingresso degli uffici di via Pavese, al civico 21, e una volta dentro hanno iniziato a frugare dappertutto in cerca di contanti. Un lavoro che, alla fine, si è rivelato vano in quanto nella struttura non era presente denaro o altri oggetti di valore. Un furto andato a vuoto e che, alla fine, ha provocato solo danni. Il colpo è stato scoperto nella prima mattinata di giovedì alla riapertura degli uffici e, sul posto, è stato richiesto l'intervento dei carabinieri per i rilievi di rito.